Українські прикордонники на адмінкордоні із окупованим Кримом провели антитерористичні навчання (фото, відео)

Прикордонники Азово-Чорноморського регіонального управління вчора, 21 квітня 2017 року, взяли участь у антитерористичних навчаннях, ініційованих Служби безпеки України у Херсонській області. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що понад 100 військових зі складу Херсонського та Бердянського прикордонних загонів долучилися до навчань, в рамках яких проводилося умовне перекриття адміністративної межі.

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За задумом навчань, після проведення диверсії, ймовірні злочинці могли направитись на тимчасово окуповану територію АР Крим.

«Снайперські групи відпрацьовували завдання із знищення умовних терористів після взяття заручників у закинутих будівлях, а в контрольних пунктах в’їзду-виїзду прикордонники в рамках навчань виявили вибухівку та вогнепальну зброю, яку намагався провезти учбовий порушник», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Миколаївщині Військово-морські сили Збройних сил України проводили навчання за сценарієм "неоголошеної війни". Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. "На Миколаївщині тривають навчання Військово-морських сил Збройних сил України. Окрім підрозділів морської піхоти, до цих навчань залучається берегова артилерія та авіація", - сказав він.