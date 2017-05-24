Вища рада правосуддя люструвала свого колишнього керівника Колесниченка
Провадження щодо нього відкрили за зверненнями Мініюсту відповідно до закону «Про очищення влади».
Вища рада правосуддя України на своєму засіданні 23 травня звільнила з посади суддю Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Володимира Колесниченка, який свого часу очолював Вищу раду юстиції. Про це повідомляє прес-служба ВРП.
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«Вища рада правосуддя на засіданні 23 травня розглянула провадження щодо несумісності стосовно судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Колесниченка Володимира Миколайовича, відкрите за зверненнями Міністерства юстиції відповідно до закону «Про очищення влади», - йдеться у повідомленні.
За словами доповідача - члена ВРП Тетяни Малашенкової, вказані у зверненнях Мін’юсту підстави знайшли своє підтвердження у ході перевірки.
«Вища рада правосуддя ухвалила визнати порушення суддею Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ Колесниченком вимог щодо несумісності та звільнити його з посади», - наголошується у повідомленні.
У відомстві нагадали, що Колесниченко був головою Вищої ради юстиції з 22 березня 2010 по 16 травня 2013 роки, а членом ВРЮ він був від 2 квітня 2007 року по 10 квітня 2014. Згодом обіймав посаду судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.