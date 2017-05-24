Вища рада правосуддя люструвала свого колишнього керівника Колесниченка

Вища рада правосуддя України на своєму засіданні 23 травня звільнила з посади суддю Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Володимира Колесниченка, який свого часу очолював Вищу раду юстиції. Про це повідомляє прес-служба ВРП.

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«Вища рада правосуддя на засіданні 23 травня розглянула провадження щодо несумісності стосовно судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Колесниченка Володимира Миколайовича, відкрите за зверненнями Міністерства юстиції відповідно до закону «Про очищення влади», - йдеться у повідомленні.

За словами доповідача - члена ВРП Тетяни Малашенкової, вказані у зверненнях Мін’юсту підстави знайшли своє підтвердження у ході перевірки.

«Вища рада правосуддя ухвалила визнати порушення суддею Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ Колесниченком вимог щодо несумісності та звільнити його з посади», - наголошується у повідомленні.

У відомстві нагадали, що Колесниченко був головою Вищої ради юстиції з 22 березня 2010 по 16 травня 2013 роки, а членом ВРЮ він був від 2 квітня 2007 року по 10 квітня 2014. Згодом обіймав посаду судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.