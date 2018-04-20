Ірина Друга провела брифінг

Прес-секретар Президента Ірина Ванникова і керівник головної служби інформаційної політики Секретаріату Президента Олександр Семирядченко провели брифінг-презентацію.

Ірина була одягнена в чорну кофтину, з-під якої було видне біле ненав`язливе жабо. Мінімум макіяжа, дорогий тональний крем і такий же дорогий блиск для губ, одна-єдина каблучка, швидше за все - якесь авторське срібло, і відсотків так на 90 щира усмішка – такою з`явилася Ірина Друга перед журналістами. Вона була дещо напружена, іноді підглядала в шпаргалку, кажучи про заходи за участю Президента, була обережною, аж ніяк не без підстав чекаючи шпичок і капостей від журналістів. Але загалом, як для першої великої прес-конференції новий спікер голови держави трималася добре.

"А як вас сюди взяли? Може, чоловік допоміг? Кажуть, що він робив сцену під час святкування роковин Майдану?" - це запитання в безцеремонній і церемонній формі їй поставили двічі. Обидва рази, з посмішкою вона пояснила, що їй потелефонували з приймальні Віктора Івановича Балоги, що її чоловік не має ніякого стосунку до її працевлаштування.

На, здавалося б, безневинне запитання "Чи не хоче вона взяти в команду Геращенко", у Ванникової витягнулося обличчя: «Як ви собі це уявляєте? Ірина Геращенко – чудовий спец. І вона була першою, кому я подзвонила, коли мені запропонували цю посаду, вона продовжує працювати в команді Президента, у неї немає відбою від пропозицій. Так, звісно, я була б рада бачити її в своїх лавах, але в неї багато своїх проектів. Зараз вона відпочиває з дитиною».

До речі, не виключено, що тепер щоранку Ірина Ванникова даватиме короткий брифінг про те, що думає Президент з поточних проблем і ситуацій. На запитання про те, як формуватимуться пули, вона сказала, що ближчими днями вона і керівництво Секретаріату зустрічатимуться з редакторами, щоб обговорити співпрацю. Якщо оцінювати в цілому: їй трішки бракувало душі. Хоча, це, напевно, наживне.

Натомість Олександр Семирядченко видався справжнім добряком. Він розповів про себе, але головне, чим спробував купити журналістів, це розповісти, в яких напрямах працюватиме інформаційне управління. Чотири складники інформаційної політики оновленого Секретаріату такі: перше - «комунікації». Президент, його рішення і документи, мають бути зрозумілі суспільству. Судячи з усього, відділ комунікацій повинен готувати месиджі для різних «фокус-груп» суспільства щодо різних проблем і процесів. Другий напрям - «експрес-аналіз». Швидке реагування на актуальні проблеми, несподівані ситуації. Третій напрям - моніторинг і аналіз. Тут передбачається не тільки моніторинг, а й вивчення реакцій суспільства на ті чи інші ініціативи Президента. І четвертий напрям - власне прес-служба. Така відвертість «назустріч людям» підкупила Вашу покірну слугу, але не справила враження на інших журналістів і особливо телевізійників. Колеги всіляко пригадували Олександрові, колишньому головному редакторові інформаційних програм ICTV, що саме він писав проти Ющенка восени-взимку 2005 року і допитувалися: як усе, що він писав, поєднується з системою його цінностей. Так-сяк Олександр відбився, пояснивши, що з системою цінностей у нього все гаразд.

І з професіоналізмом, мабуть, теж. Оскільки, найгарячішу новину, найбільш неоднозначну, - про те, що Секретаріат написав свій окремий від кабміну законопроект «Про Кабінет Міністрів», який буде зареєстрований наступного тижня в парламенті, Олександр повідомив аж насамкінець, майже на ходу. Кілька журналістів залементували, що вже є «Закон про Кабмін», поданий урядом. «Секретаріат подає свій закон, Кабінет – свій. А що таке?» - запитав Олександр. «Так, річ у тому, що над законом Кабміну працювали Зварич і Коліушко, люди Президента», - наздоганяли його вже майже в коридорі. «Це питання до Віктора Федоровича», - елегантно “з`їхав” Семирядченко.

Що ж, знатимем з чого почати новий брифінг. Нам обіцяно, що вони будуть часто.

Олена Мігачова