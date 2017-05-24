Столтенберг назвав війну на Донбасі причиною посилення східних кордонів НАТО

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг очікує, що Франція та Німеччина піднімуть питання виконання Мінських домовленостей під час зустрічі лідерів Альянсу у четвер, 25 травня.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це Столтенберг заявив в середу в Брюсселі.

"Я очікую, що декілька союзників, зокрема, Франція та Німеччина, які є учасниками Нормандського формату, піднімуть (це питання), а також поінформують всіх союзників щодо виконання Мінських домовленостей", - сказав він.

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Столтенберг зауважив, що в НАТО занепокоєні недостатнім виконанням Мінських домовленостей. "Ми бачили багато порушень режиму припинення вогню, що важке озброєння не було відведено", - констатував він.

Він наголосив, що саме через ситуацію на сході України Альянс посилює свою оборону та присутність на східному фланзі.

Генсек також висловив занепокоєння щодо перешкоджання роботі Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ і наголосив, що всі сторони повинні докласти зусиль для доступу спостерігачів, виконати домовленість щодо припинення вогню, "яка є ключем для виконання Мінських домовленостей".