Медикам в окупованому Луганську заборонили спілкуватися зі спостерігачами ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що медикам у тимчасово окупованому Луганську контрольовані Росією бойовики заборонили спілкуватися зі спостерігачами.

Про це йдеться у звіті місії.

Читайте такожМісія ОБСЄ за вихідні зафіксувала понад тисячу вибухів на Донбасі - звіт

"21 травня команда СММ відвідала луганську міську лікарню № 2 задля уточнення повідомлень про випадок у підконтрольному «ЛНР» с. Обозне (18 км на північ від Луганська), де нібито постраждав мирний житель. Медпрацівники повідомили, що СММ мусить отримати письмовий дозвіл від представників «ЛНР», щоб мати змогу уточнювати інформацію про цей випадок", - йдеться у звіті.