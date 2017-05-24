Антикорупційна операція у податківців: Матіос розповів, кого вже затримали

Військовий прокурор Анатолій Матіос перерахував посади чиновників, яких затримали під час антикорупційної операції в податкових органах. Про це пише "112 Україна".

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"Колишній глава Міндоходів у Дніпропетровській області, колишній начальник Міндоходів, це обласні керівники, Луганська область, глава податкової АР Крим, кілька керівників майже всіх районів Києва податкових інспекцій, вони за статусом фактично дорівнюють податковим областей, заступники Полтавської податкової адміністрації, заступник начальника Міністерства доходів і зборів в Харківській області, начальники податкової Полтави, начальник управління Державної податкової адміністрації в Харківській області, голова Державної податкової адміністрації в Харківській області генерал-лейтенант Денисюк. Обшуки також проводяться щодо керівництва податкових адміністрацій інших областей, в тому числі Одеси, фактично за місцем знаходження всіх податкових майданчиків, куди заганяли підприємства реального сектора економіки".

Матіос відзначив, що це тільки перша хвиля затримань у даній справі: "Ми припускаємо притягнути до відповідальності працівників органів прокуратури, працівників органів СБУ та працівників державних податкових адміністрацій. Без цього триєдиного спрута в державі не почалася б війна, тому що пограбування держави на такі мільярди гривень внаслідок тотального збагачення людей, які досі перебували в країні".

Мова йде про статті КК "сприяння існуванню злочинної організації", "участь у злочинній організації" та "зловживання службовим становищем, яке тягне за собою матеріальний збиток".

"Для кожного з затриманих фігурантів все готово зараз. Частина людей, затриманих в Києві, вже відправлені до Печерського суду для розгляду клопотань про арешт. Частини вручаються підозри, частина доставляють зараз, це особливий топ, Дніпро, Харків, Одеса, які ми дуже чекаємо, тому що це люди, які цілком обізнані, зараз не при владі", - зазначив військовий прокурор.

Як повідомляв УНІАН, в рамках масштабної антикорупційної операції понад 1 тис. 700 поліцейських і близько 500 військових прокурорів проводять 454 обшуки у 15 областях України.