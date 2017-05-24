Наймасштабніша спецоперація силовиків: у податківців провели сотні обшуків, затримали 23 людини

Правоохоронці проводять обшуки в 15 обласних управліннях колишнього Міндоходів. Як передає кореспондент УНІАН, про це на спільному з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим брифінгу в Києві заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, коментуючи масштабну антикорупційну спецоперацію, яку проводять силовики.

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Понад 1 тис. 700 поліцейських і близько 500 військових прокурорів проводять 454 обшуки у 15 областях України, відбувається одномоментне затримання ряду осіб для доставки в суд для обрання запобіжного заходу.

"Вони будуть доставлятися авіатранспортом прямо сюди із врученням їм підозр і відправкою до Печерського районного суду (Києва) для розгляду по суті наших клопотань про обрання запобіжного заходу - арешту", - сказав Матіос.

Прокурор пояснив, що спецоперація стосується корупційних злочинів оточення екс-президента Віктора Януковича.

"Зараз відбувається операція відносно перших керівників та їх заступників 15 обласних управлінь Міністерства доходів і зборів (на той момент), так званих державних податкових адміністрацій, які мали пряму причетність до організації та функціонування податкових майданчиків, внаслідок чого злочинна організація Януковича і Клименка змогла збагатитися за рахунок платників податків на доведену слідством суму у 97 млрд грн", - наголосив Матіос.

Як передає "112 Україна", на брифінгу повідомили про 23 затриманих у ході цієї спецоперації.