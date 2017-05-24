Луценко заявив про необхідність відновлення міністерства "фінансів і зборів"

"Ми маємо нарешті створити службу фінансових розслідувань, куди передати економічне слідство з поліції, СБУ і з рештою щоб до бізнесу приходила одна структура... Я впевнений, що це мають зробити народні депутати. Навіть більше, я би рекомендував розглянути можливість відновлення Міністерства фінансові і зборів у вигляді, де буде заступник відповідати за митниці, заступник за податки, заступник за фіскальну службу розслідувань і заступник за видатки з державного бюджету. Так є у більшості європейських країн. У будь-якому разі це ваше політичне рішення", - сказав Луценко.

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"Але я як генеральний прокурор гостро відчуваю, що ліквідувавши податкову міліцію нічого натомість не запропонували. Ми мусимо створити єдиний орган фіскальних розслідувань, який зупинить походи силовиків в погонах і з автоматами до бізнесу", - додав він.