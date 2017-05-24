Луценко натякнув парламенту на необхідність підвищити зарплату прокурорам

Генеральний прокурор України Юрій Луценко натякнув Верховній Раді на необхідність підвищити зарплату прокурорам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у ВР.

Генпрокурор подякував народним депутатам від імені прокурорів за те, що "вони змогли підняти заробітну плату на 45%". "Тепер прокурор першого року місцевої прокуратури має на руки від 9 до 10 тис. грн, а прокурор регіональної - від 11 до 12 тис. грн", - сказав він.

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Говорячи про плідну роботу прокурорів, Луценко зауважив, що їм необхідно було б подякувати. "Найкращою подякою, шановні народні депутати, може бути ваше рішення про чергове підвищення зарплати, яке зробить їх ще більш незалежними, ще більш принциповими і ще більш успішними", - сказав генпрокурор.