"Іловайський котел": ГПУ очікує результатів експертизи для висунення підозр високопосадовцям

Слідчі Генеральної прокуратури України очікують результатів експертизи для висунення підозр військовому керівництву, яке могло бути причетним до потрапляння Збройних сил України в так званий Іловайський котел влітку 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час виступу у Верховній Раді.

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"Причина Іловайської трагедії розкрита... Основною причиною, єдиною, яка несе причинно-наслідковий зв’язок, - є агресія Російської Федерації», - сказав він.

«На підставі 10 тисяч експертиз ми висунулипідозру міністру оборони РФ Шойгу і 20 генералам. У встановленому порядку справа рухається. Експертиза щодо українського військового керівництва триває, і поки не закінчиться, підозри не будуть висунуті", - додав Луценко.