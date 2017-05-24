Суд відпустив під заставу в 15 мільйонів екс-керівника податкової Луганщини Антипова

Печерський районний суд Києва обрав як запобіжний захід у вигляді 15 млн грн застави екс-начальнику ГУ Міндоходів у Луганській області Олександру Антипову.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд ухвалив сьогодні увечері, відмовивши прокуратурі в обранні Антипову запобіжного заходу у вигляді арешту.

Також суд зобов’язав Антипова до внесення протягом 5 діб вказаної суми носити електронний браслет, здати на тимчасове зберігання документи, які надають право на виїзд за межі України.

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Разом з тим суд зазначив, що, в разі невнесення вказаної суми у визначений термін, Антипову обиратиметься інший запобіжний засіб.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2017 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на спільній з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим брифінгу в Києві заявив про проведення силовиками масштабної антикорупційної спецоперації. Зокрема, понад 1 тис. 700 поліцейських і близько 500 військових прокурорів провели 454 обшуку в 15 областях України, з одночасним затриманням ряду осіб.

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Затриманих почали відразу ж доставляти в суд для обрання їм запобіжного заходу. Спецоперація стосується корупційних злочинів оточення екс-президента Віктора Януковича.

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в рамках розслідування створення та функціонування податкових майданчиків для відмивання грошей оточенням Януковича вже затримано 22 посадові особи податкових органів в регіонах.