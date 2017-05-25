Рада не схотіла скасовувати заборону на "георгіївську" стрічку

Верховна Рада не підтримала проект постанови про скасування рішення щодо ухвалення закону України «Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки (№2987-П).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення проекту постанови проголосували лише 19 народних депутатів із 320, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожПорошенко пообіцяв підписати закон про заборону "георгіївських" стрічок

Автори проекту постанови - депутати від "Опозиційного блоку" Дмитро Шенцев та Нестор Шуфрич - стверджують, відповідно до пояснювальної записки, що під час ухвалення закону були допущені порушення Регламенту Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня парламент ухвалив закон «Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки».

Цим законом кодекс доповнено новою статтею 173, якою передбачено накладення штрафу в розмірі від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією «георгіївської» (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення, за публічне використання, демонстрацію, носіння стрічки або її зображення.

За такі самі повторні дії передбачено накладення штрафу в розмірі від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення.