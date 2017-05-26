Асоціація Україна-ЄС: Рютте прогнозує, що сенат Нідерландів підтримає Угоду

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прогнозує, що 30 травня сенат (верхня палата парламенту) підтримує Угоду про асоціацію між Україною і ЄС, після чого уряд зможе ратифікувати цей документ.

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"Мій прогноз, що сенат підтримає це наступного тижня. Після чого нідерландський уряд зможе ратифікувати Угоду про асоціацію. Це має відбутися наступного тижня, у вівторок. Ми мали добрі дебати щодо цього минулого вівторка (23 травня – УНІАН.), відтак тепер можемо проголосувати і ратифікувати її. Це дуже позитивно для ЄС, для України, а також для Росії, тому що це допоможе стабілізувати ситуацію у регіоні", – зазначив Рютте у коментарі Радіо Свобода.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів підтримала закон, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Документ має ратифікувати верхня палата (Сенат).

На сьогодні Нідерланди - єдина країна ЄС з 28 країн-членів, яка досі не ратифікувала документ. За результатами референдуму, що відбувся в квітні 2016 року, в якому взяли участь 32,28% виборців, понад 60% висловились проти угоди з Україною. Референдум мав рекомендаційний характер.