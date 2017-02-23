Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала ратифікацію асоціації Україна-ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне голосування відбулося сьогодні в Гаазі.

Голосування було поіменним - головуючий назвав прізвище депутата, і той мав заявити, чи він "за", чи "проти". "За" проголосували 89, "проти" - 55. Загалом там 150 депутатів.

Далі документ ще має бути підтриманий Сенатом. Відповідно до прогнозів, це може статися після запланованих на березень цього року парламентських виборів, на яких переобиратимуть нижню палату парламенту. Сенату ці вибори не стосуються. Прем'єр-міністр Марк Рютте висловлював переконання, що парламент схвалить досягнутий компроміс, але це може статися не раніше парламентських виборів 15 березня 2017 року.

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Як повідомляв УНІАН, 27 січня цього року в Другій палаті була зареєстрована пропозиція з рекомендацією ухвалити закон від 8 липня 2015 року, яким була ратифікована Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Зокрема, у законодавчій пропозиції пропонується, що закон від 8 липня 2015 року про затвердження Угоди про асоціацію набуде чинності від дати набрання чинності цього закону. Тобто Угода буде ухвалена Нідерландами після голосування цієї законодавчої пропозиції.

На сьогодні Нідерланди є єдиною країною Євросоюзу, яка не ратифікувала документ. За підсумками референдуму, який пройшов у квітні 2016 року, і на який прийшло 32.28% виборців, понад 60% висловилися проти договору з Україною. Референдум має рекомендаційний характер.