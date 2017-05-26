Росії не місце у G8, поки вона не виведе війська з України - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росії не місце у «Великій вісімці», поки вона не виведе війська з України. Про це він сказав під час церемонії відкриття відремонтованої автодороги Спаське-Вилково в Одеській області.

«Саміт країн «Великої сімки», раніше була «вісімка», бо Росію викинули за те, що вона порушила міжнародне право, напала на Україну. Не місце їй зараз серед країн «Великої вісімки», - наголосив глава держави.

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«Повернутися дуже просто: приберіть геть свої війська, перестаньте вбивати українців, заберіть свої пушки, танки, системи залпового вогню - і все буде добре. А не заберете – у нас ще одна приємна новина: ми разом з міністром оборони… і Олександром Турчиновим, секретарем РНБО, сьогодні провели успішне випробування нової української ракети», - додав Порошенко.

Як повідомлялося, 26 та 27 травня в італійському місті Таорміна проходить саміт «Великої сімки».