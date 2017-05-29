ПА НАТО закликала Росію повернутися до офіційно визнаних кордонів
Парламентська асамблея НАТО твердо підтримує Грузію.
ПА НАТО підтримує Грузію та її територіальну цілісність, тому Росія повинна повернутися до офіційно визнаних кордонів. Про це в інтерв'ю агентству IPN заявив президент Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі, передає Грузія онлайн.
Як зазначив президент ПА НАТО, той факт, що сесія Парламентської асамблеї Альянсу проводиться у Тбілісі, дуже важливий і символічний. За його словами, це означає, що НАТО і Парламентська асамблея НАТО твердо підтримують Грузію та євроатлантичні прагнення Грузії. За оцінкою Паоло Аллі, ті події і процеси, які відбуваються в регіоні, важливі для західних країн.
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"Ми визнаємо ті неймовірні зусилля, які Грузія показала в останні роки з точки зору посилення демократії. У Грузії результати, які вражають. Думаю, наша присутність тут доводить, що ми дуже цінуємо ваші зусилля. Ми завжди розглядаємо питання, пов'язані з вашим регіоном. Стабільність Грузії важлива не тільки для Грузії і регіону, але й всіх західних країн важливо, що відбувається в регіоні, якщо враховувати агресивну поведінку Росії в Грузії, Україні та Молдові. Ці конфлікти становлять небезпеку для всіх. Відповідно, наш меседж у тому, що ми підтримуємо Грузію та її територіальну цілісність. Росія повинна повернутися до офіційно визнаних кордонів. Ми твердо прихильні захищати й підтримувати Грузію в плані розвитку демократії та євроатлантичних прагнень", - заявив Аллі.
Раніше віце-президент Парламентської Асамблеї НАТО Раса Юкнявічене заявила, що захист країн-членів Північноатлантичного альянсу починається саме з України.