ПА НАТО закликала Росію повернутися до офіційно визнаних кордонів

ПА НАТО підтримує Грузію та її територіальну цілісність, тому Росія повинна повернутися до офіційно визнаних кордонів. Про це в інтерв'ю агентству IPN заявив президент Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі, передає Грузія онлайн.

Як зазначив президент ПА НАТО, той факт, що сесія Парламентської асамблеї Альянсу проводиться у Тбілісі, дуже важливий і символічний. За його словами, це означає, що НАТО і Парламентська асамблея НАТО твердо підтримують Грузію та євроатлантичні прагнення Грузії. За оцінкою Паоло Аллі, ті події і процеси, які відбуваються в регіоні, важливі для західних країн.

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"Ми визнаємо ті неймовірні зусилля, які Грузія показала в останні роки з точки зору посилення демократії. У Грузії результати, які вражають. Думаю, наша присутність тут доводить, що ми дуже цінуємо ваші зусилля. Ми завжди розглядаємо питання, пов'язані з вашим регіоном. Стабільність Грузії важлива не тільки для Грузії і регіону, але й всіх західних країн важливо, що відбувається в регіоні, якщо враховувати агресивну поведінку Росії в Грузії, Україні та Молдові. Ці конфлікти становлять небезпеку для всіх. Відповідно, наш меседж у тому, що ми підтримуємо Грузію та її територіальну цілісність. Росія повинна повернутися до офіційно визнаних кордонів. Ми твердо прихильні захищати й підтримувати Грузію в плані розвитку демократії та євроатлантичних прагнень", - заявив Аллі.

Раніше віце-президент Парламентської Асамблеї НАТО Раса Юкнявічене заявила, що захист країн-членів Північноатлантичного альянсу починається саме з України.