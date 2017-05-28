У НАТО заявили, що захист їх країн починається з України

Захист країн-членів Північноатлантичного альянсу починається саме з України. Про це заявила віце-президент Парламентської Асамблеї НАТО Раса Юкнявічене на засіданні організації у Тбілісі (Грузія), передає прес-служба БПП.

Вона наголосила, що не Україна повинна дякувати Північноатлантичному Альянсу за підтримку, а НАТО має дякувати Україні, яка активно впроваджує європейські та демократичні цінності на східних теренах Євросоюзу.

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"І ми чітко усвідомлюємо, що захист наших країн починається з України. За що Вам дуже вдячні", - зазначила Юкнявічене, звертаючись до голови української делегації на ПА НАТО Ірини Фріз.

Раніше на засіданні весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО, голова української делегації Ірина Фріз передала віце-президенту організації Расі Юкнявичене аналітичну доповідь про зв'язки Росії з терористичними організаціями на Близькому Сході та в Середній Азії.