Для виконання політичного блоку "Мінська" необхідно ліквідувати псевдоінститути влади на Донбасі – Геращенко

Для переходу до виконання політичного блоку Мінських угод необхідно скасувати псевдоінститути влади на окупованому Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко після зустрічі з делегацію постійних представників держав-учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

За її словами, на зустрічі йшлося про необхідність виконання політичної частини Мінської угоди.

Геращенко зауважила, що українська сторона ухвалила закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Луганської і Донецької областей, а також закон про амністію, але вони не набрали чинності через проведення на цих територіях “псевдофейкових інспірованих Кремлем виборів”.

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Геращенко наголосила, що для того, щоб перейти до виконання політичного блоку Мінських угод, мають бути скасовані всі псевдоінститути влади на окупованому Донбасі. “Їх світ не визнав. Але ж Москва їх годує з ложечки, і дуже щедро. Саме Москва має зробити заяву про те, що ніяких інститутів влади не існує на цих територіях”, - заявила вона.

Геращенко також додала, що позиція української влади полягає в неприпустимості з боку РФ “рейдерського захоплення української власності, а також визнання псевдодокументів, які створили фундамент для рейдерського захоплення української власності”.

Перший заступник голови ВР зауважила, що закон про амністію може набрати чинності лише після демілітаризації та деокупації території Донбасу та за наявності українських судів на цій території.