Росія визнала "паспорти" "ЛНР" і "ДНР"

Цей указ підписав російський президент Володимир Путін. У документі зазначається, що він підписаний "з метою захисту прав і свобод людини й громадянина" з посиланням на "загальновизнані принципи і норми міжнародного гуманітарного права".

Крім паспортів, визнані дійсними "документи", які посвідчують особу, документи про освіту та (або) про кваліфікацію, свідоцтва про народження, укладення (розірвання) шлюбу, зміну імені, про смерть, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, реєстраційні знаки транспортних засобів.

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В указі Путіна стверджується, що "паспорти" "Д/ЛНР" визнаються нібито тимчасово, до врегулювання ситуації на Донбассі. Також на підставі цих псевдодокументів дозволяється в'їзд до Росії.

"Громадяни України та особи без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, можуть здійснювати в'їзд в Російську Федерацію і виїзд з Російської Федерації без оформлення віз на підставі "документів", що засвідчують особу (неповнолітні діти до 16 років - на підставі "свідоцтва про народження"), виданих відповідними "органами" на територіях зазначених районів", - йдеться в документі.

Раніше видання РБК провело розслідування, в ході якого з'ясувалося, що власники "паспортів" "ДНР" та "ЛНР" можуть користуватися послугами російської залізниці, авіакомпаній і готелів.