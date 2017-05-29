Україна завтра в Берліні порушить питання про невиконання Росією Мінських угод - МЗС

Перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко на зустрічі заступників глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки", яка відбудеться завтра, 30 травня, в Берліні, порушить питання про невиконання Росією Мінських угод.

Про це в коментарі УНІАН повідомила речник МЗС України Мар’яна Беца.

"Завтра в Берліні відбудеться зустріч на рівні заступників міністрів закордонних справ країн-членів "нормандської четвірки". Від МЗС буде перший заступник міністра - Вадим Пристайко", - сказала речник.

"Головна тема, безперечно, - це ситуація на Донбасі і обговорення усього комплексу питань імплементації Мінських домовленостей. З нашого боку, безперечно, буде доведено інформацію щодо ескалації на Донбасі, щодо невиконання Росією Мінських домовленостей. Станом на сьогодні жоден пункт не виконаний, і як ви знаєте, лише за вчора було приблизно 48 обстрілів, поранені українські військові, тому, звичайно, будуть порушуватись усі ці питання", - додала вона.

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Також речник українського зовнішньополітичного відомства сказала, що важливою складовою цієї зустрічі буде введення французької сторони у курс справи у зв’язку з обранням президентом Франції Еммануеля Макрона.

"Звичайно, сподіваємося на якийсь результат для того, щоб готувати на більш високому рівні зустріч, але... ми не прихильники проведення зустрічей заради зустрічей. Це все залежить від того, наскільки ефективно пройде ця зустріч завтра і чи буде досягнуто якийсь результат. Зустрічі заради зустрічей нам не потрібні. Росія має виконувати Мінські домовленості. Це той документ, єдиний, який зараз існує, і є шляхом для мирного врегулювання ситуації на Донбасі", - наголосила Беца.

"Для нас зараз головне - це тиск на Росію з боку всіх країн-членів "нормандської четвірки" для того, щоб Росія виконувала Мінські домовленості", - підсумувала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у МЗС Німеччини підтвердили, що завтра, 30 травня, заступники міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії зустрінуться для обговорення кризи в Україні в рамках "нормандського формату".

Також сьогодні президент Франції Макрон на спільній прес-конференції з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним заявив, що хоче проведення нової зустрічі в рамках "нормандського формату" щодо України.