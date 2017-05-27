Макрон хоче провести зустріч у "нормандському форматі" щодо України найближчим часом

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчим часом хоче зустрічі у «нормандському форматі» щодо ситуації в Україні. Про це він сказав після саміту лідерів країн G7, який закінчився сьогодні в місті Таорміна на Сицилії, повідомляє Reuters.

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Макрон зазначив, що хоче зустрітися з лідерами України, Німеччини і Росії через кризу в Україні.

Також президент Франції повідомив, що обговорить сирійську кризу з російським президентом Володимиром Путіним на запланованих у Версалі під Парижем переговорах у понеділок, 29 травня. Макрон додав, що він буде "вимогливим" з Путіним.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня президент України Петро Порошенко і Макрон під час телефонної розмови висловилися за активізацію роботи в «нормандському форматі» і скоординували позиції напередодні саміту «Великої сімки».