В Євросоюзі закликали НАЗК пришвидшити роботу щодо перевірки е-декларацій

Представники Євросоюзу закликають Україну пришвидшити роботу Національного агентства з питань запобігання корупції щодо перевірки е-декларацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час перебування в Києві заявив комісар Європейського Союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Йонганнес Ган.

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«Національне агентство з питань запобігання корупції вже має розпочати роботу з перевірки е-декларацій політиків на наявність конфліктів», - сказав він.

Водночас Ган зазначив, що напрацьовані доповнення до закону про е-декларування «є помилкою».

«І дуже гарно, що президент України хоче відкоригувати це, ми його підтримаємо», - додав єврокомісар.