Що означає повернення Станік у Конституційний Суд?

Днями Сюзанну Станік Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді судді Конституційного Суду України , яку у 2007 році Віктор Ющенко своїм указом звільнив з займаної нею посади. Уперше Станік оскаржила своє рішення в березні минулого року, проте Віктор Ющенко ще раз її звільнив. Станік оскаржила своє звільнення й другий указ. Що означає рішення суду? Відновлення Сюзанни Станік на посаді судді КСУ є демонстрацією політичної перемоги опозиційних до Президента сил? Чи восторжествувала буква закону? Коментують політики та експерти.

Борис Безпалий, народний депутат попередніх скликань:

ЯКБИ НЕ ВТРУЧАННЯ КОМАНДИ ПРЕМ’ЄРА, ЇЇ Б НЕ ПОНОВИЛИ

Це був один з неправових указів Президента.

Але в кожного є свої мотиви. Гадаю, у Станік теж вони є, тобто вона захищає свою гідність, не хоче, аби її як якусь дівчинку викинули... А для опонентів Президента – це черговий удар по ньому.

У нас правосуддя дуже цікаве... Знаєте, якби не було втручання опонентів, тобто команди прем’єра, то Станік би й не поновили.

Гадаю, Президент зараз вирішив би багато своїх політичних проблем, якби скасував свідоцтво про народження й громадянство Тимошенко... Безумовно, Станік була звільнена незаконно. Але я дуже сумніваюся, що було б реально добитися її поновлення без політичного втручання.

Коли людина вже працює, її можна звільнити тільки за процедурою, яка передбачає таке звільнення, але не скасовуючи призначання. Це стосується як судді КС, так і як депутата чи Президента. Тобто поки депутат не прийняв присягу, ЦВК з ним може щось зробити. А коли прийняв присягу – усе! За такою логікою ЦВК б могло скасувати “третій” тур президентських виборів.

Нехай Президент сам розбирається зі своїми юристами, але він підписує укази, які навіть близько не лежали поруч із законом.

У нас багатьох звільняють незаконно, але, на превеликий жаль, тому, хто не має високих покровителів, дуже важко добитися поновлення.

Станік просто поталанило – вона таких покровителів має.

Олександр Лавринович, перший віце-спікер ВР:

СТАНІК ВЕРНУЛАСЯ, АЛЕ ВАКАНСІЇ НЕМА

В Україні вперше виникла така колізія, яку треба буде розв’язати... Суд поновив Станік суддею Конституційного Суду, але нині є офіційний склад КС і всі вакансії там зайняті.

Безумовно, що Сюзанна Станік матиме право повернутися на свою посаду. Але як це відбуватиметься, поки що незрозуміло.

Це все стало наслідком дій нашого глави держави, який свого часу вживав заходів проти опозиції.

Вважаю, що це виключно правова проблема.

Віктор Небоженко, політолог:

НЕЮ ЗАКРИЛИ МІСЦЕ ДЛЯ ОНІЩУКА

Члени Конституційного Суду теж не в захопленні від своєї старої колеги, тому що будь-які загадки про корупцію, навіть якщо вони несправедливі, тінню падають на престиж КС. А в цього органу й без того дуже слабкий престиж.

Тут мова йде, швидше за все, про сьогоднішнього міністра юстиції, який збирається стати членом КС з подачі Секретаріату. Гадаю, саме в зв’язку з цим виникла ситуація з поверненням Сюзанни Станік, тобто нею закрили місце для міністра юстиції, який скоро піде зі своєї посади.

Наскільки знаю, свого часу чоловік на ім’я Б з Секретаріату Президента сказав новопризначеному міністру – якщо він правильно працюватиме, то легко стане членом КС.

Минули роки, і тепер настав час виконувати свою обіцянку, але КС – це таке вузьке коло, яке теж має свої правила.

Хто допоміг Станік поновитися? Найсправедливіший у світі український суд. Гадаю, не варто це закидати БЮТ. Думаю, що сам КС не захотів Оніщука.

Тарас Чорновіл, народний депутат (ПР):

СПОЧАТКУ ПР РЯТУВАЛА СТАНІК, ТЕПЕР – БЮТ

Гадаю, в рішенні Окружного адміністративного суду є абсолютна справедливість. Проте в нас, коли з’являється правомірне рішення, виникає багато запитань – чому воно з’явилося? чому саме таке рішення?

Думаю, що це можна пов’язати тільки з одним: наближаються президентські вибори.

Спочатку збереженням Станік опікувалася Партія регіонів, а компанія прем’єр-міністра займалася тим, аби всіма можливими способами її дискредитувати.

Потім щось змінилося, і ПР відмовилася від своєї позиції щодо Станік, але зросла зацікавленість у БЮТ. Проте не думаю, що БЮТ сьогодні може серйозно розраховувати на Станік. Бо їй буде дуже непросто повернутися в крісло КС.

Гадаю, це більше політичне рішення.

Володимир Фесенко, політолог:

ОПОНЕНТИ ПРЕЗИДЕНТА НАМАГАЮТЬСЯ ПОЗБАВИТИ ЙОГО БІЛЬШОСТІ В КС

Поновлення Станік ще не завершено. Президентська сторона оскаржуватиме рішення суду. Гадаю, що простого завершення цього конфлікту не буде.

Що означає таке рішення? Іде боротьба за те, щоб змінити розклад сил у КС. Думаю, що за Станік стоять опоненти Президента. Вони намагаються позбавити Президента його більшості в КС. Це може бути пов’язано, наприклад, з постановкою питання про імпічмент. Загалом мотивів достатньо багато.

Президентська кампанія набирає обертів, тому, вважаю, у КС буде важливим кожен голос.

Опитувала Ксеня Лесів