Суд поновив Сюзанну Станік на посаді судді Конституційного суду
Рішення може бути оскаржене
Окружний адміністративний суд Києва поновив Сюзанну Станік на посаді судді Конституційного суду.
За інформацією "Української правди", суд визнав протиправним указ Президента Ющенка, який у березні 2008 скасував призначення Станік суддею КС.
Рішення про поновлення Станік винесено колегією суддів Окружного адміністративного суду Києва. Воно може бути оскаржене до апеляційного адмінсуду.
Уперше Ющенко звільнив Станік в зв’язку з порушенням нею присяги навесні 2007 року, в розпал конфлікту в зв’язку з розпуском парламенту.
25 березня 2008 Верховний суд визнав відставку Станік незаконною. Ющенко виконав те рішення суду – він поновив Станік і одразу вдруге звільнив її під іншим приводом. Зокрема, у зв`язку з неповноважним складенням присяги Ющенко скасував указ президента Кучми про призначення Станік суддею (2004 р., коли Станік вступала на посаду, у залі Верховної Ради був відсутній Леонід Кучма – хоча присутність Президента при складенні присяги є обов’язковою умовою за законом про Конституційний суд).
Саме другий указ і оскаржувала Станік до Окружного адміністративного суду Києва.
Ініціатори імпічменту Віктору Ющенку, стверджує Українська правда, будують свою стратегію на незаконності виданих ним указів про зняття Станік з посади судді.