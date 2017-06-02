Колишньому директору розробника системи е-декларування присудили майже мільйон гривень застави

Колишньому директору ТОВ «Міранда» обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 934,4 тис. грн і особистого зобов'язання. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.

Читайте також"Українські спецсистеми" скаржаться на спотворення у ЗМІ інформації щодо реєстру е-декларуванняЕкс-директор, отримавши кошти від міжнародних організацій на розробку реєстру тимчасово переміщених осіб і системи електронного декларування для Національного агентства з питань запобігання корупції, «незважаючи на договори, через субпідрядні організації, які мають ознаки фіктивності, перерахував отримані кошти на рахунки товариства, яке не є резидентом України».

«При перерахуванні зазначених коштів до державного бюджету України не надійшло обов'язкових платежів та зборів на загальну суму майже 1 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Дії екс-директора кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

За даними прес-служби обласної прокуратури, 30 травня правоохоронці проводили ряд обшуків в суспільстві «Міранда», а також за місцем проживання екс-директора і бухгалтера.

У прес-службі зазначили, що суспільство, у відповідності з укладеними договорами, мало самостійно розробити систему електронного декларування для НАПК. Але колишній директор товариства залучив до цієї роботи викладача і молодих фахівців одного з вищих навчальних закладів Києва. За виконану роботу з семи залучених молодих фахівців грошові кошти отримали лише двоє.