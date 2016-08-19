Держспецзв'язку готова самостійно завершити роботу над системою е-декларування

Про це заявив голова Держспецзв'язку Леонід Євдоченко, передає РБК-Україна.

"Тоді (якщо ТОВ "Міранда" не встигне завершити роботу над системою реєстру електронних декларацій - ред.) держава має втрутитися в цю ситуацію і взяти на себе (відповідальність - ред.) та доопрацювати цей продукт", - заявив Євдоченко.

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У відповідь на уточнююче запитання журналістів, чи може Держспецзв'язку завершити роботу над системою, Євдоченко не виключив такої можливості. "Може, і ми ... Ну, НАЗК так пропонує", - уточнив глава Держслужби спецзв'язку.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова НАПК заявила, що в Україні рівно в 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. В той же час ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації.

У свою чергу Представництво ЄС заявило, що запуск системи електронного декларування стану чиновників в тестовому режимі без сертифіката по техніці безпеки не має сенсу.

18 серпня, голова НАПК повідомила, що під час робочої наради у президента України Петра Порошенка було прийнято рішення, що Держспецзв'язку повинна видати сертифікат по техніці безпеки для електронного декларування до 31 серпня.