Замах на Осмаєва та Окуєву: нардеп каже, що кілер втирався у довіру Ляшка

Особистий кілер Рамзана Кадирова Артур Деніссултанов-Курмакаєв намагався ввійти до оточення Олега Ляшка. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Ігор Мосійчук.

Нардеп стверджує, що після вчорашньої події й встановлення особи кілера Ляшко його впізнав.

Мосійчук розповів, що Деніссултанов-Курмакаєв так само під виглядом журналіста Алекса Вернера особисто контактував з лідером Радикальної партії. "Це сталось навесні 2016 року, через півроку після погроз Кадирова мені. Цю зустріч і самого Деніссултанова-Курмакаєва добре запам’ятав не лише лідер, а й присутня у той момент поряд його охорона та помічники", - заявляє депутат.

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Мосійчук каже, що "без жодного дзвінка й попередження" Деніссултанов-Курмакаєв підійшов до Ляшка просто в центрі Києва, коли той виходив після зустрічі з одного в кафе в "Пасажі", представився й пропонував взяти інтерв’ю як "знаний на заході медійник".

"При цьому зробив фото разом із лідером (Ляшком - УНІАН.), певно для того, щоб потім пред’явити його як доказ початку роботи своїм кураторам у Росії. Також "Алекс Вернер" лишив свою візитку, наразі вона зберігається в архіві у помічників Олега Валерійовича, серед інших подібних візитівок, і щойно буде знайдена – ми пред’явимо її загалу", - зазначив нардеп.

За його словами, щойно Ляшко впізнав кілера, вони зв’язались із правоохоронними органами.

"Деніссултанов-Курмакаєв намагався зав’язати контакт з низкою інших політиків й осіб, пов’язаних з українськими збройними формуваннями", - наголосив Мосійчук.

Як повідомляли ЗМІ, нападником на Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву виявився пітерський бандит Артур Денісултанов-Курмакаєв на прізвисько "Дінго", який вбив екс-охоронця Кадирова.