Замах на Осмаєва у Києві вчинив особистий кілер Кадирова - ЗМІ (фото)

Нападником на Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву виявився пітерський бандит Артур Денісултанов-Курмакаєв на прізвисько "Дінго", який вбив екс-охоронця Кадирова. Про це повідомляє Еспресо.TV.

Російське видання "Руспрес" зазначає, що колишнього охоронця Кадирова - Умара Ісраїлова, який звинувачував президента Чечні Рамзана Кадирова в тортурах, у 2009 році вбили у Відні, де він просив політичний притулок.

Повідомлялося, що вбивцею Ісраїлова був такий собі пітерський бандит Артур Денісултанов-Курмакаєв на прізвисько "Дінго".

Читайте також"Одразу ж вихопила пістолет": Окуєва прокоментувала замах на свого чоловіка у Києві (відео)

У кінці 2006 року Ісраїлов подав до Європейського суду з прав людини позов проти Росії, в якому звинувачував Кадирова в тортурах і викраданні людей. Адвокат Ісраїлова Надя Лоренц в заяві в поліцію стверджувала, що вбивця Денісултанов-Курмакаєв наполягав, щоб її підзахисний відкликав свій позов.

На допиті після вбивства, Курмакаєв розповідав про списки ворогів Кадирова, де є 300 кандидатів на відстріл. Він також пояснив, що 50 осіб з цих 300 живуть в Австрії та їм загрожує небезпека. За словами Денісултанова-Курмакаєва, він нібито теж виконував волю Кадирова. Йому слід було переконати Ісраїлова повернутися до Чечні, а після відмови надійшов наказ вбити відступника.

New York Times, яка проводило власне розслідування смерті Ісраїлова, з посиланням на офіційні свідчення Курмакаєва писало, що влітку 2008 року він незаконно проник до Європи за завданням високопоставленого чиновника з оточення Кадирова для того, щоб змусити Умара Ісраїлова відкликати свою скаргу зі Страсбурга.

З тих же свідчень: запропонована йому "премія" за повернення Ісраїлова в Росію, включаючи, якщо треба, викрадення або, якщо не вийде, вбивство, становила 100 тисяч доларів США.

Повідомляється, що уродженець чеченського Гудермеса Артур Денісултанов вперше був засуджений у 1990 році ще в Чечено-Інгушській АРСР. Тоді він отримав два роки за вимагання, але в лютому 1991-го вийшов за амністією, оголошеною Джохаром Дудаєвим. Незабаром він перебрався до Петербурга, де зайнявся кіосковим бізнесом, встановивши перші точки на Московському вокзалі. За словами самого Артура, в 1995 році він дивом вижив після замаху в Москві, де його розстріляли партнери по бізнесу.

Повідомляється, що Денісултанов "прославився" завдяки гучній історії зі своїм обміном у 1998 році на російського солдата, який перебував в чеченському полоні.

Денісултанов взяв прізвище Курмакаєв влітку 2001 року, коли одружився з сестрою відомого гатчинського бізнесмена Кіяма Курмакаєва. Згодом він неодноразового змінював паспорти і прізвища.

Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася 1 червня на Подолі в Києві. Добровольці батальйону "Київ-2" Адам Осмаєв, якого в Росії звинувачували в підготовці замаху на президента Володимира Путіна, Аміна Окуєва приїхали на інтерв'ю з нібито французьким журналістом. При зустрічі він дістав пістолет і влучив в Осмаєва. Його дружина Аміна почала стріляти у відповідь з нагородної вогнепальної зброї та поранила нападника.

У МВС заявили, що замах було сплановано й підготовлено російськими спецслужбами.