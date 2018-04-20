Переговори зриватимуться

Що було... Цитата з минулого прогнозу: "Отже, на цьому тижні можна чекати укладання "Нашою Україною" сприятливого політичного договору, або якогось юридичного чи процедурного рішення. Але цей договір може викликати спірні, або навіть конфліктні ситуації. Можливо, його буде укладено під певні умови, що обмежують політичні перспективи блоку. Загалом усе це виглядатиме як складна, досить заплутана ситуація, яка триватиме до середини листопада. Зрештою ця ситуація викличе суперечки, і виявиться невигідною для усіх".

Минулого тижня "Наша Україна" ухвалила рішення про перехід в опозицію. Щодо "договору" в ЗМІ не було жодної інформації, тому поки що можна говорити про "процедуру". Це рішення дійсно обмежило можливості блоку через ймовірність того, що міністри, які входять до складу "Нашої України" залишать свої посади, а також у зв`язку з кадровими змінами в апараті Президента. Тепер відстежуємо цю ситуацію до середини листопада.

Що буде... На цьому тижні найбільш актуальними будуть події, про які йшлося в минулому прогнозі. Минулого тижня вони закладалися, а на цьому тижні ми побачимо їх формування.

Одна з найбільш важливих ситуацій цього тижня – поява необхідності якихось змін, пов`язаних з конституційною реформою. Це можуть бути зміни в економічних законах. Можлива відміна, або перенесення на пізніший термін раніше ухвалених рішень в економіці. Це супроводжуватиметься зривом важливих зустрічей, переговорів. В той же час, ця ситуація змусить шукати нові, прийнятніші рішення відкладених питань.

Найбільш активні учасники цього процесу – Антикризова коаліція, БЮТ і Наша Україна. Важливо те, що жодна з партій Антикризової коаліції не буде зацікавлена в цій ситуації. Тобто, рішення коаліції будуть абстраговані від партійних інтересів, і зосередяться на інтересах парламентської групи в цілому.

Для всіх учасників (Антикризова коаліція, БЮТ, Наша Україна) ця ситуація створить проблеми і змусить шукати компроміси.

Антикризова коаліція минулого тижня вже досить добре вивчила свої проблеми, і на цьому тижні почне шукати конкретні рішення в даній ситуації. Швидше за все, можна очікувати відмови від якихось переговорів, можливо, з економічних питань, або від спроб налагодити взаєморозуміння з потенційними союзниками. Все це може супроводжуватися суперечками і емоційними переживаннями.

Наша Україна. У першій половині минулого тижня рішення Нашої України про перехід в опозицію виглядало вдалим. На цьому тижні очікуються проблеми в кадрових і інформаційних питаннях. Можливі суперечки і інші ситуації, що обмежують інформаційні можливості блоку. Позитивним моментом для блоку буде психологічна впевненість у своїх рішеннях, що грунтується на якомусь торішньому успіху, але вона не допоможе при вирішенні складних питань цього тижня.

БЮТ. Для БЮТ ситуація виглядає, як суперечки з правових питань, труднощі в організації і управлінні. Не виключені також колективні суперечки, аж до розбіжностей і зміни кадрового складу. Найближчим часом у блоку в зв`язку з цією ситуацією з`являться підстави для оптимізму, але вони будуть емоційно-заспокійливі, не здатні реально вирішити нинішні проблеми.

Багато що в цій ситуації залежатиме і від дій вищих посадовців. Віктор Янукович вже на цьому тижні повністю включиться до цієї ситуації. Є чинники, які вказують на те, що разом з усвідомленням проблем, він буде здатним знаходити компромісні рішення. Віктор Ющенко, швидше за все, поки що не має якоїсь додаткової інформації для ухвалення рішень. Ця інформація з’явиться у нього наступного тижня.

Звичайно, неможливо в цьому прогнозі зупинитися на багатьох деталях цієї ситуації. Навіть загальний її опис свідчить про те, що вона достатньо складна. Турбує те, що не видно жодної реальної підтримки ні для якої з політичних сил, що беруть участь. Емоційна підтримка в даному випадку не зможе допомогти знайти компроміси і найбільш ефективні рішення. Вихід один – шляхом взаємних поступок знайти прийнятний для всіх шлях вирішення складних питань, виходячи з національних інтересів.

На закінчення хотілося б відзначити, що ця ситуація хоч і складна, але не фатальна. За умови розумного підходу такі проблеми минають без серйозних наслідків, і в майбутньому люди згадують про них з посмішкою.

Вадим Феофанов