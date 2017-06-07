У МЗС висловили протест через відвідування Криму делегацією із Росії

Група високопосадовців держави-окупанта на чолі з головою Ради федерації федеральних зборів РФ Валентиною Матвієнко здійснила чергову незаконну поїздку до Автономної Республіки Крим, яка є суверенною територією України, тимчасово окупованою Росією.

У зв’язку з цим грубим порушенням українського законодавства та міжнародного права Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест, йдеться в коментарі МЗС.

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«Розглядаємо цей та інші подібні так звані «візити» керівництва Російської Федерації як демонстративне нехтування Кремлем державним суверенітетом України, Статутом ООН, резолюціями Генеральної асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» A/Res/68/262 від 27 березня 2014 року, «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)» A/Res/71/205 від 19 грудня 2016 року, Бакинською декларацією та резолюціями Парламентської асамблеї ОБСЄ, зобов’язаннями за двосторонніми договорами та іншими нормами міжнародного права», - йдеться у заяві.

У цьому зв’язку Міністерству закордонних справ РФ передано відповідну ноту протесту.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в окупованому Криму по тривозі підняли в повітря винищувачі Су-27.