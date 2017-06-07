У Кремлі назвали "незаконним" продовження санкцій ЄС за анексію Криму

У Кремлі назвали продовження санкцій проти РФ, введених Європейським Союзом за анексію Криму, «незаконним». Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Це викликає, безумовно, у нас жаль. Як і раніше, вважаємо ці санкції шкодять країнам ЄС і нам. Вважаємо ці санкції незаконними », - сказав Пєсков.

Він заявив, що введені Євросоюзом санкції «дисонують з настроєм у європейських столицях, оскільки це двосічна зброя», що завдає шкоди всім сторонам.

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За його словами, все більше і більше від продовження санкцій страждають виробники ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня посли країн Європейського Союзу погодилися продовжити санкції, введені через анексію Криму Росією.

«Посли ЄС домовилися направити Раді рішення продовжити заходи, введені у відповідь на анексію Криму і Севастополя, ще на один рік, до 23 червня 2018 року», - повідомили у Раді ЄС. Рішення може бути ухвалено Радою Євросоюзу 19 червня.