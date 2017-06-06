Посли ЄС узгодили продовження антиросійських санкцій ще на рік

Посли країн Європейського Союзу погодилися продовжити санкції, застосовані через анексію Криму Росією. Це рішення має затвердити Рада ЄС, повідомили власному кореспонденту УНІАН у Раді Євросоюзу.

Читайте такожПосли ЄС схвалили продовження заборони на інвестиції в Крим - журналіст«Посли ЄС домовилися направити Раді рішення продовжити запобіжні заходи, застосовані у відповідь на анексію Криму та Севастополя, ще на один рік, до 23 червня 2018 року», - повідомили в Раді ЄС.

Рішення може бути ухвалено Радою Євросоюзу 19 червня.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" за його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.