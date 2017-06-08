В Солом'янському суді Києва продовжується засідання у справі Насірова

В Солом'янському районному суді Києва продовжується розгляд клопотання обвинувачення про зарахування до державного бюджету 100 млн грн застави, внесеної за відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, через невиконання останнім умов запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, Насіров і його адвокати, як і вчора, заявляють, що він не уникає співпраці зі слідством, а паспорта громадянина Великої Британії у нього немає.

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Чиновник додав, що в нього було два біометричних паспорти для виїзду за кордон, але "один він здав, а один вилучений".

Насіров попросив суд не задовольняти клопотання прокуратури.

Після цього суддя пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення по клопотанню обвинувачення.