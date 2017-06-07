Насіров порушив умови запобіжного заходу, не здавши свій британський паспорт – прокурор

11:53, 07 червня 2017
Політика
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За словами прокурора, доказом того, що Насіров має паспорт громадянина Великої Британії, є офіційне підтвердження від цієї країни.

Насіров двічі звертався до НАБУ з проханням надати дозвіл на виїзд за межі України / фото УНІАН

Сторона обвинувачення пояснила, чому хоче зарахувати заставу відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова до держбюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у перерві судового засідання Солом’янського районного суду заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків.

“На нашу думку, має місце порушення процесуальних обов’язків, покладених на підозрюваного Насірова. Він не у повній мірі виконав обов’язок здати паспорти, які дають право виїзду за кордон. Мова іде про британський паспорт”, - сказав Симків.

Він також додав, що доказом того, що Насіров має паспорт громадянина Великої Британії, є офіційне підтвердження від цієї країни.

Водночас Насіров заявив журналістам, що не має британського паспорта. Він вважає, що сьогоднішнє клопотання САП і Національного антикорупційного бюро України щодо зарахування до держбюджету 100 млн грн застави, яку за нього внесли його дружина і тесть, служить для того, щоб “перекрити бездіяльність (слідства - УНІАН) по суті справи”.

Читайте такожСАП планує до середини червня завершити розслідування щодо Насірова

Довідка УНІАН. 2 березня детективи НАБУ вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв ряд безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі збитків у розмірі близько 2 млрд грн.

Солом'янський райсуд 8 березня частково задовольнив клопотання прокурорів САП та обрав запобіжний захід Насірову у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.

27 квітня суд продовжив запобіжний захід йому ще на два місяці, до 26 червня.

Насіров двічі звертався до НАБУ з проханням надати дозвіл на виїзд за межі України, однак йому відмовляли.

31 травня Насіров заявив, що використає «всі конституційні методи» для виїзду на лікування до США.

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