Канада розглядає надання Україні зброї після підписання оборонної угоди у квітні – посол

Посол Канади в Україні Роман Ващук натякнув, що надання Україні зброї розглядається після підписання оборонної угоди у квітні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам в рамках заходу з нагоди 150-річчя Канади.

Посол відповів на питання, чи передбачається можливість надання Україні зброї.

"Це питання, яке розглядається тепер після підписання домовленості про військову співпрацю. Це сталося в квітні", - сказав Ващук.

Він додав, що це питання залежить від двосторонніх переговорів.

Також він прокоментував нещодавнє представлення міністром оборони Канади нової оборонної політики країни.

Читайте такожГолова МЗС Канади: ми стоїмо на боці України

"Це, поки що, представлення нової оборонної політики. Я можу тільки сказати, що це нам надасть більше інструментів для військової співпраці з різними країнами", - сказав Ващук.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня міністри оборони України Степан Полторак та Канади Харджит Сінгх Сейджан підписали оборонну угоду.

Угода має закріпити військове партнерство між двома країнами і створити законодавче поле для щільнішої співпраці між збройними силами.

«5 пріоритетних напрямків співпраці: оборонні розробки і виробництво, матеріальне забезпечення, логістика, оборонна політика, військова освіта», - повідомив посол України у Канаді Андрій Шевченко у Twitter.