Як Верховна Рада Огризка у відставку відправляла (фоторепортаж)
17:32, 03 березня 2009
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Тимошенко як міністр Огризко категорично не влаштовував... Ющенка не менш категорично влаштовує й досі... БЮТ просили дотримати дисципліну, але перемогли емоції...
Голосування у Верховній Раді за відставку голови МЗС Володимира Огризка, а точніше участь у цьому процесі 49 нардепів від БЮТ викликало цілий потік звинувачень проти фракції блока імені прем’єра у намірах розвалити демкоаліцію... Та проти самої Юлії Тимошенко – у порушенні політичних домовленостей з Віктором Ющенком.
Під вечір була змушена виправдовуватися навіть сама очільниця уряду.
«Як міністр Огризко мене радикально не влаштовував... Це непрофесійна людина, людина, яка системно займалася провокаціями проти уряду. Але, разом з тим, розуміючи настрій фракції, яка хотіла всіма 155-ма голосами підтримати відставку Огризка, ми звернулися до фракції, щоб зараз заради спокою ситуації не голосувати. Однак наша фракція, хоча її критикують, є демократичною, депутати не стримали своїх емоцій і все ж таки звільнили Огризка», - заявила Тимошенко.
Острів Зміїний – це був тільки привід?
Принаймні сам Огризко спочатку був переконаний, що все буде “no pasaran”
Лідер комуністів накопичив стільки претензій до голови МЗС, що в голові всі не поміщалися...
Перші ознаки майбутнього розвалу коаліції?
Останній інструктаж перед рішучим проявом демократії у фракції БЮТ
Стецьків точно знає, що позицію в БЮТі було проговорено і узгоджено... Але ж обіцяли, що не підтримають голосування...
Як чинний екс-міністр майбутньому екс-міністру...
В очікуванні результату голосування...
А от і результат
І що тут може зробити Литвин?
За відставку Володимира Огризка з посади міністра закордонних справ висловилися 250 нардепів. Серед них: 174 депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 27 – від КПУ, 0 – від НУ-НС і 0 – від Блоку Литвина.
Повний список прізвищ бютівців, які підтримали рішення про відставку Огризка, дивіться тут