Як Верховна Рада Огризка у відставку відправляла (фоторепортаж)

Голосування у Верховній Раді за відставку голови МЗС Володимира Огризка, а точніше участь у цьому процесі 49 нардепів від БЮТ викликало цілий потік звинувачень проти фракції блока імені прем’єра у намірах розвалити демкоаліцію... Та проти самої Юлії Тимошенко – у порушенні політичних домовленостей з Віктором Ющенком.

Під вечір була змушена виправдовуватися навіть сама очільниця уряду.

«Як міністр Огризко мене радикально не влаштовував... Це непрофесійна людина, людина, яка системно займалася провокаціями проти уряду. Але, разом з тим, розуміючи настрій фракції, яка хотіла всіма 155-ма голосами підтримати відставку Огризка, ми звернулися до фракції, щоб зараз заради спокою ситуації не голосувати. Однак наша фракція, хоча її критикують, є демократичною, депутати не стримали своїх емоцій і все ж таки звільнили Огризка», - заявила Тимошенко.

За відставку Володимира Огризка з посади міністра закордонних справ висловилися 250 нардепів. Серед них: 174 депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 27 – від КПУ, 0 – від НУ-НС і 0 – від Блоку Литвина.

Повний список прізвищ бютівців, які підтримали рішення про відставку Огризка, дивіться тут

Олена Перегуда

Фото Володимира Гонтара / УНІАН