Клімкін підтримує запровадження віз для росіян

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтримує запровадження віз для громадян Російської Федерації з впровадженням чіткого контролю тих росіян, які прибуватимуть до України, але також наполягає на необхідності захисту українців, які знаходяться як в Росії, так і на окупованих територіях.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав в інтерв'ю телеканалу "112-Україна".

Міністр наголосив, що в плані обговорення ініціатив щодо запровадження візового режиму з РФ, це питання ставиться неправильно.

"Я вважаю, що навіть запровадження візового режиму в контексті контролю того, хто прибуває з Російської Федерації замало. Ми маємо запровадити для цього біометричні паспорти, але потім, ще й контроль тих, хто приїжджає. Це означає - анонсування поїздок, і це все можна зробити достатньо ефективно в Інтернеті", - заявив Клімкін.

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"Але давайте чітко розуміти, що в нас є. Насправді, ми прекрасно розуміємо - у нас є війна, у нас є розпад імперії, але при тому, майже три мільйони українців знаходяться на території Російської Федерації, майже 7 чи 8%", - сказав глава МЗС.

"І одночасно, маємо зрозуміти, а що з нашими громадянами, які знаходяться на території тимчасового окупованого Криму? Що Росія зробить в тому сенсі, щоб обмежити ці контакти. Тому, моя відповідь - однозначно так, але це питання, яке потрібно вирішувати і в часі, і з точки зору цих процедур на основі чіткого підходу, і розуміння, яким чином Росія буде намагатися це перебити", - заявив він.

Також міністр висловив думку, що РФ буде "втягувати" українських громадян в своє російське громадянство.

"Цьому маємо однозначно запобігти", - заявив Клімкін.

Також він завірив, що в процедурному плані МЗС зробить все як потрібно.

"Готуємось, маємо відповідний досвід, так що за МЗС в цьому плані не хвилюйтесь", - підсумував він.