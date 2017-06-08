Україна вже почала працювати як елемент східного флангу НАТО - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Україна вже почала працювати як елемент східного флангу Організації північноатлантичного договору (НАТО).

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

Міністр наголосив, що Україна вже йде шляхом до набуття членства в Північноатлантичному альянсі.

"Зараз ми поставили ще один вказівник, але, тим не менш, ми йдемо шляхом до членства саме в НАТО. Чому? Оскільки НАТО сьогодні є єдиною системою безпеки, яка побудована не просто на інтересах, а на цінностях", - наголосив Клімкін.

"І я абсолютно впевнений, що ми вже зараз починаємо працювати як елемент східного флангу НАТО", - заявив міністр.

Він наголосив: "Багато хто не пам'ятає, що саме на Варшавському саміті НАТО, який відбувся нещодавно (в липні 2016 року - УНІАН), ми чітко вирішили, що до 2020 року ми досягаємо всіх стандартів в безпековому і оборонному вимірі".

За словами міністра, всі союзники розуміють, що Україна може зробити унікальний внесок у спільну безпеку.

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"Всі прекрасно зрозуміли, що ми зробили за ці три роки, яку армію побудували, і який безпековий сектор побудували тут, і довели, що ми здатні боротися за нас самих, за свободу, а значить – здатні боротися і за цінності", - наголосив Клімкін.

"Цінності - це означає безумовно НАТО. І я впевнений, що ми підемо до кінця, будемо успішними, і НАТО теж піде до кінця", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо зовнішньополітичного курсу України) (реєстраційний номер 6470). Таким чином, ВР визначила, що Україна поглиблюватиме співпрацю з НАТО з метою набуття членства. За це рішення проголосували 276 із 357 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Своєю чергою, у НАТО взяли до відома рішення Верховної Ради України щодо членства в альянсі і наголосили, що пріоритетом для Києва наразі є реформи.