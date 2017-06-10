Порошенко: Україна більше ніколи не повернеться у Радянський Союз
Президент висловив надію на те, що Україна стане членом НАТО та ЄС.
Набуття Україною безвізового режиму з ЄС стане "остаточним "прощавай" російській імперії".
Про це заявив президент Петро Порошенко 10 червня, запускаючи таймер, що здійснює символічний відлік до набуття безвізового режиму з ЄС, що набере чинності в ніч на 11 червня, пише Українська правда.
Говорячи про кроки України на шляху до безвізового режиму з ЄС, він зазначив: "Хтось чекав, що в нас це не вийде, потираючи руки, коли переносилися терміни".
"Врешті-решт ми можемо сказати - зараз ми запускаємо зворотній відлік щодо незворотніх змін... Back in the USSR ми будемо чути, лише слухаючи Beatles", - додав президент.
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"Ніколи Україна більше не повернеться у Радянський Союз, бо ми - горда і вільна демократична нація, повертаємось до родини європейських народів. Пишаюся, що нам це вдалося", - заявив президент.
Він також зацитував слова Віллі Брандта, федерального канцлера ФРН, які той сказав з нагоди повалення Берлінського муру: "Віднині, те, що є одним цілим, буде розвиватися як одне ціле".
"Вірю, Україна буде в НАТО. Україна буде в Європейському Союзі. Ніхто, ніщо і ніколи нас не зупинить", - заявив Порошенко.