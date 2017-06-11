Німецькі ліві відмовилися засуджувати анексію Криму

Більшість учасників з'їзду Лівої партії в Ганновері проголосували проти пропозиції поміркованого крила засудити "анексію Криму Росією, що суперечить міжнародному праву" і війну на сході України, а також порушення прав людини в РФ та Китаї, передає DW.

Замість цього у своїй передвиборній програмі Ліва партія вимагає розпуску НАТО й створення "колективної системи безпеки з залученням до неї Росії", передає агентство dpa.

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Крім того, критикуються санкції Євросоюзу щодо Москви і нарощування військового потенціалу НАТО на східних кордонах. "Пересування військ ЄС і НАТО на кордонах з Росією ставить під загрозу мир", - йдеться у програмі, з якою партія буде виступати на майбутніх парламентських виборах.

Наступні вибори до Бундестагу мають відбутися 24 вересня. Лідери правлячих у ФРН християнських демократів і соціал-демократів неодноразово наголошували, що санкції проти Росії повинні продовжуватися до виконання Мінських угод та заявляли про незаконність анексії Криму.