Гройсман про безвіз: Сьогодні ми повертаємо повагу до українців та українського паспорта (відео)

Запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом повертає повагу і справедливість до українців та українського паспорта, руйнуючи бар’єри до повноцінної інтеграції у європейську родину.

Читайте такожПорошенко і президент Словаччини відкрили на кордоні символічні двері до Євросоюзу (фото)

Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці глави уряду у Facebook.

«Сьогодні важливий день для нашої країни - запроваджено безвізовий режим з Європейським Союзом. Я глибоко переконаний у тому, що саме сьогодні відновлюється справедливість до українців. Будь-які візові бар’єри, як завжди, штучно створені. Сьогодні ми повертаємо повагу до українців та українського паспорта», - сказав прем’єр.

За словами Гройсмана, Україна є вільною і демократичною країною, яка повинна пройти шлях до повноцінної інтеграції у європейську родину.

«Це шлях, який ми маємо пройти щодо нашої повноцінної інтеграції - економічної, інфраструктурної. Насправді, наше завдання сьогодні, руйнуючи бар’єри, які відділяють нас від єдиної європейської родини, стати успішною країною, країною, в якій люди відчувають справедливість, в якій розвивається національна економіка, в якій люди можуть жити повноцінним життям», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.