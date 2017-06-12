Прикордонники розповіли, кому відмовили у в'їзді до ЄС без віз

13:52, 12 червня 2017
Політика
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Чотирьом громадянам України відмовлено в перетині кордону до ЄС.

Лише чотирьом громадянам України відмовлено у в'їзді до ЄС / фото УНІАН

Станом на 12 годину кордон до країн ЄС за біометричними паспортами перетнули 15 тис. 195 громадян України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив спікер ДПСУ Олег Слободян.

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Із них 2 тис. 302 - це ті, хто скористався саме можливостями безвізу: перетинав кордон, маючи лише біометричний паспорт. 24% із цієї кількості - це пасажири авіаційних пунктів пропуску. Решта - слідували через автомобільні та залізничні переходи, написав Слободян. 

"Чотирьом громадянам України відмовлено в перетині кордону до ЄС через перевищення терміну перебування на території країни попереднього в'їзду", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони. 

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Теги: #безвіз із ЄС#безвізові подорожі