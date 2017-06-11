Перший день безвізу: що відбувається на кордоні України з ЄС (пряма трансляція)

Запущена онлайн-трансляція з деяких пунктів пропуску на кордоні України з країнами Євросоюзу.

"Пропонуємо подивитися, що відбувається на деяких автомобільних пунктах пропуску", - сказано у повідомленні телеканалу 112 Україна.

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Перед тим як запустити безвіз, Прикордонна служба заявляла, що всі пункти пропуску готові, а збільшення пасажиропотоку прогнозувалося в межах 30%.

Як повідомляв УНІАН, першими країнами, які відкрили безвіз для громадян України, стали Греція, Кіпр, Болгарія, Румунія, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія.

За ним, о 1:01 за київським часом 11 червня, ще 24 країни запровадили безвізовий режим для України.

О 2:01 за київським часом безвіз відкрився з Португалією.

Відсьогодні, 11 червня, набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.