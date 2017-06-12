Єврокомісар Ган розповів, що сторони обговорять на саміті Україна-ЄС у середині липня

На саміті Україна-Європейський Союз, який відбудеться у Києві 13 липня, сторони обговорять конкретні кроки подальшого співробітництва.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це в понеділок в Брюсселі заявив комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган.

Згадавши про набуття чинності безвізового режиму з ЄС для українців та рішення Сенату Нідерландів щодо Угоди про асоціацію, Ган сказав: «Це дуже добра новина напередодні саміту Україна-ЄС, який пройде у середині липня у Києві, де ми також подивимося на подальші конкретні кроки та питання, пов’язані з більш сильним та подальшим співробітництвом між Європою та Україною».

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Щодо набуття чинності безвізу єврокомісар наголосив, що «зусилля країни, спрямовані на реформи, нарешті, окупилися». «Зараз українці можуть вільно подорожувати країнами ЄС, і це також є результатом великих зусиль з реформування», - зауважив Ган.

Як повідомляв УНІАН, саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 13 липня. Очікується, що в ньому візьмуть участь президент Європейської Ради Дональд Туск, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні.