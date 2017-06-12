Посол ЄС про безвіз: українці несуть можливості і сподівання для Євросоюзу

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі наголошує, що у зв'язку із запровадженням безвізового режиму громадяни України не становлять загрози для країн Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, відповідаючи на питання, чи не багато буде відмов у в'їзді до ЄС, якщо одночасно велика кількість українців бажатиме скористатися безвізом.

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"Ні, ми дуже задоволені, що якомога більша кількість українських громадян матиме змогу відвідати країни-члени ЄС. Українські громадяни не становлять загрози для ЄС. Вони несуть можливості і сподівання для ЄС", - заявив Мінгареллі.

"Очевидно, що українські громадяни повинні поважати права і обов'язки, які передбачає безвізовий режим", - наголосив він.

Дипломат висловив сподівання, що, в разі дотримання цих зобов'язань, Україна та ЄС отримають лише переваги від розширення контактів між ними.