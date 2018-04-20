Володимир Пак чекав Оробця чотири години

Як вже повідомлялося, вранці 16 жовтня в автокатастрофі загинув народний депутат від «Нашої України» Юрій Оробець. ДТП відбулося близько 8.00 на дорозі між станціями метро «Оболонь» і «Петрівка». Пізніше стало відомо, що до біди призвів інфаркт. Судово-медична експертиза тіла загиблого визначила: «Причиною смерті Оробця стала клінічна ішемічна хвороба серця».

Юрій Миколайович їхав на зустріч з своїм соратником по партії і другом Володимиром Паком – головою Ради регіональної Спілки споживчої кооперації. Ми зв`язалися з Паком, і ось що він нам сказав.

- Спочатку ми планували зустрітися у четвер або у п`ятницю, але потім вирішили перенести зустріч на понеділок, на восьму годину. Я чекав його у себе в офісі чотири години. Думав, чому не їде, і в дванадцять годин мені помічники повідомили, що він розбився.

- З чиєї ініціативи мала відбутися ваша зустріч?

- З моєї. Я хотів обговорити з Юрієм Миколайовичем питання нашого звернення в Печерську прокуратуру щодо майнової суперечки з обласною спілкою споживчих товариств. Юрій Миколайович як народний депутат завжди підтримував нашу Спілку. І зараз ми хотіли поговорити на цю тему. Я запропонував зустрітися. Він сказав, що під`їде до мене в офіс. Може, були ще якісь питання, пов`язані з партією, зараз точно не знаю. Ми були не тільки товаришами по партії, але і просто дружили, тому зустрічалися не тільки у справах.

- Ви можете допустити, що ця катастрофа була підлаштованою?

- По тих знімках, які я бачив в Інтернеті, я цього не можу стверджувати. Хоча недоброзичливці у нього були, адже він був чесною і принциповою людиною. Достатньо пригадати його різкий виступ на останній Політраді «Нашої України», де він заявив, що є противником коаліції з біло-голубими. Всі знають, що Оробець ніколи не лукавив, і нам його дуже не вистачатиме.

Ми також зв`язалися з Лілією Григорович, депутатом від «Нашої України», яка була знайома з покійним з 1994 року. Вона сказала наступне:

- Якби треба було написати формулу національного щастя, то це була та людина, яка знала її. Це не Мороз… Оробець був чесною і сміливою людиною. Ми це знаємо по тому, як він боровся з бандитами в Мукачево. Якщо пам`ятаєте, в 2004 році він очолював там тимчасову слідчу комісію Верховної Ради із питань виборів мукачевського міського голови, коли кучмісти силою поставили там свою людину, проігнорувавши вибір людей, що проголосували за Балогу.

- Якою людиною був Юрій Миколайович?

Покійний був дуже веселим і дотепним. Він займався лижним спортом, не боявся їздити на крутих схилах. Ми дружили сім`ями, разом їздили на курорти, і Оробець часто нас підганяв, він говорив: «Ей, Григоровичі, досить лінуватися, ставайте на лижі і – на гору!»

Антон Зікора