Речниця МЗС: Кровопролиття на Донбасі свідчить про небажання РФ припинити агресію

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що кровопролиття на Донбасі свідчить про небажання Російської Федерації припинити агресію.

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Про це повідомила у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Кровопролиття на Донбасі - один український військовий загинув, чотирьох поранено, 25 обстрілів. Росія очевидно не має планів, щоб відмовитися від своєї агресії", - заявила Беца.