Речниця МЗС: Кровопролиття на Донбасі свідчить про небажання РФ припинити агресію
00:02, 13 червня 2017Політика
1198 0
У МЗС констатують, що Росія не має планів, щоб відмовитися від своєї агресії.
Ілюстрація / REUTERS
У Міністерстві закордонних справ України вважають, що кровопролиття на Донбасі свідчить про небажання Російської Федерації припинити агресію.
Читайте такожУ ході візиту до Польщі Трамп обговорюватиме російсько-українську війну - ЗМІ
Про це повідомила у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца.
"Кровопролиття на Донбасі - один український військовий загинув, чотирьох поранено, 25 обстрілів. Росія очевидно не має планів, щоб відмовитися від своєї агресії", - заявила Беца.
Bloodshed in Donbas - 1UA serviceman KIA, 4 WIA, 25 attacks. Ru clearly has no plans to abandon its aggression pic.twitter.com/7WdfXazs9A— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 12, 2017
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter