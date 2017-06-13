Речниця МЗС: Кровопролиття на Донбасі свідчить про небажання РФ припинити агресію

00:02, 13 червня 2017
Політика
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У МЗС констатують, що Росія не має планів, щоб відмовитися від своєї агресії.

Ілюстрація / REUTERS

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що кровопролиття на Донбасі свідчить про небажання Російської Федерації припинити агресію.

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Про це повідомила у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Кровопролиття на Донбасі - один український військовий загинув, чотирьох поранено, 25 обстрілів. Росія очевидно не має планів, щоб відмовитися від своєї агресії", - заявила Беца.

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Теги: #Донбас#Росія#МЗС