Бойовики сьогодні здійснили 25 обстрілів: у ЗСУ є втрати

З початку доби в районі проведення АТО зафіксовано 25 ворожих обстрілів, один український військовий загинув, четверо – зазнали поранень.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у facebook.

«Бойовики російсько-терористичних бандформувань не припиняють порушувати домовленості про деескалацію конфлікту на сході України. Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою», - йдеться у повідомленні.

На Приморському напрямку на початку доби терористи здійснили обстріли з 152-мм артилерії ділянок території поблизу населених пунктів Графське та Ольгінка.

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Впродовж дня з мінометів калібру 82 мм окупанти вели вогонь по позиціях сил АТО поблизу Мар'їнки та Чермалика. З гранатометів та стрілецької зброї різного калібру вони неодноразово обстрілювали українських воїнів в районі Широкиного, Водяного, Талаківки, Гнутового та Павлополя.

На Донецькому напрямку після того, як незаконні збройні формування одразу по опівночі здійснили обстріл з мінометів та гранатометів опорних пунктів сил АТО в районі Луганського, встановилось певне затишшя.

На Луганському напрямку близько десяти разів бойовики вдавались до збройних провокацій проти підрозділів сил АТО. В першій половині дня по позиціях Збройних сил України в районі Троїцького терористи відкривали вогонь зі 120-мм мінометів, поблизу Новотошківського та Новоолександрівки - з мінометів калібру 82 мм. Крім того, біля Новоолександрівки окупанти двічі застосовували протитанкові ракетні комплекси. Неподалік Кримського вони били в бік позицій сил АТО з озброєння БМП. По оборонних укріпленнях сил АТО в районі н.п. Жовте, Лобачеве та Малинове терористи відкривали вогонь з піхотного озброєння.

«Впродовж дня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗС України загинув. Ще четверо наших воїнів зазнали поранень», - поінформували у штабі.