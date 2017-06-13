Посольство відреагувало на "російський" Крим у британському виданні

Посольство України у Британії прокоментувало статтю британського видання Daily Mail, яке назвало окупований Крим російським. Про це йдеться у Twitter українського відомства.

"Крим – це Україна. Незважаючи на провокаційний матеріал Daily Mail, це не означає нічого й не допоможе Путіну збільшити кількість його фанів", - йдеться у повідомленні українського посольства у Британії.

Crimea is Ukraine.Despite the provocative @MailOnline article it achieves nothing&it would not assist Mr Putin in increasing his public fans pic.twitter.com/iDgSyKVecD — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) June 13, 2017

Також посольство нагадало, що весь світ ввів санкції проти Росії через окупацію нею Криму.

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Раніше відомий британський таблоїд The Daily Mail назвав Крим російським. Йдеться про матеріал, в якому розповідається про вибух бомби часів Другої світової війни в окупованому Севастополі.

У новині йдеться про інцидент, який стався у портовому місті Севастополь на Кримському півострові, "на південному заході Росії".