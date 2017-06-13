Посольство відреагувало на "російський" Крим у британському виданні

10:27, 13 червня 2017
Політика
1048 0

Посольство нагадало, що світ ввів санкції проти Росії через окупацію нею Криму.

Посольство України наголосило, що РФ окупувала Крим / twitter.com/UkrEmbLondon

Посольство України у Британії прокоментувало статтю британського видання Daily Mail, яке назвало окупований Крим російським. Про це йдеться у Twitter українського відомства.

"Крим – це Україна. Незважаючи на провокаційний матеріал Daily Mail, це не означає нічого й не допоможе Путіну збільшити кількість його фанів", - йдеться у повідомленні українського посольства у Британії.

Також посольство нагадало, що весь світ ввів санкції проти Росії через окупацію нею Криму.

Читайте такожМакрон пригрозив Путіну посиленням санкцій через війну в Україні

Раніше відомий британський таблоїд The Daily Mail назвав Крим російським. Йдеться про матеріал, в якому розповідається про вибух бомби часів Другої світової війни в окупованому Севастополі.

У новині йдеться про інцидент, який стався у портовому місті Севастополь на Кримському півострові, "на південному заході Росії".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #окупація Криму#Крим назвали російським