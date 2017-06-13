Британське видання назвало Крим російським

Відомий британський таблоїд The Daily Mail назвав Крим російським. Йдеться про матеріал, в якому розповідається про вибух бомби часів Другої світової війни в окупованому Севастополі.

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У новині йдеться про інцидент, який стався у портовому місті Севастополь на Кримському півострові, "на південному заході Росії".

Більше того, таблоїд не наводить жодних згадок про те, що Російська Федерація анексувала Крим.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.